YouTube TV ajoute de nouvelles chaînes et passe à 65 dollars par mois

Lancé en 2017 à partir de 35 dollars, le service de streaming de chaînes de télévision a connu plusieurs augmentations. La dernière en date fait grimper la facture de 15 dollars, pour un total de 65 dollars par mois.

Google justifie cette hausse par un nombre toujours plus important de contenus et de services, notamment les chaînes de ViacomCBS (Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Network, etc.) et d’autres comme BET Her, MTV2, MTV Classic, Nick Jr., NickToons…

Le nouveau tarif est d’ores et déjà en place pour les nouveaux clients, tandis que les anciens verront la hausse sur leurs factures à partir du 30 juillet. « Nous ne prenons pas cette décision à la légère et réalisons à quel point cela est difficile pour nos membres », affirme YouTube.

« Ce nouveau tarif reflète l’augmentation des contenus et nous pensons également qu'il reflète la valeur totale de YouTube TV », ajoute la société.