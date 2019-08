YouTube Premium permet le téléchargement de vidéos 1080p, le début de la chasse aux outils tiers ?

L'offre d'abonnement du service en ligne avait été lancée avec la possibilité de récupérer la version 720p des vidéos proposées pour un accès hors-ligne. Une solution jugée un brin limitée par les utilisateurs.

Depuis cet été, on peut enfin le faire avec la version 1080p, une information tout d'abord apparue sous la forme d'une rumeur puis confirmée à The Verge.

Mais ceux qui connaissent de petits outils comme youtube-dl savent qu'une telle pratique est possible depuis bien longtemps, sans abonnement à payer. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que les ayants droits cherchent à étendre le cadre de la copie privée.

Si YouTube et ses partenaires n'ont jamais fait la guerre à ces outils lorsqu'ils sont utilisés de manière individuelle, l'évolution du modèle économique du service de Google pourrait changer la donne et sa perception des choses.

Il est ainsi plus difficile de récupérer la plus haute qualité d'un contenu depuis quelque temps. On pouvait auparavant demander le meilleur format (-f best), mais il faut désormais demander le meilleur format audio et vidéo avant de les assembler (-f bestvideo+bestaudio).

Une première limitation qui pourrait en annoncer d'autres, que les développeurs chercheraient rapidement à contourner. Google décidera-t-il réellement de se lancer dans un tel jeu du chat et de la souris ? Réponse dans les mois et années à venir.