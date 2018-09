YouTube Kids : des vidéos sélectionnées par les parents, un profil pour les 8-12 ans

Lancée il y a plus de trois ans et disponible depuis deux ans en France, cette application s'est enrichie au fil du temps, mais une fonction attendue était toujours aux abonnés absents : choisir individuellement les vidéos et chaînes accessibles aux enfants.

Promise en avril dernier, elle est désormais disponible dans l'application Android et débarquera prochainement sur iOS. Quand cette fonctionnalité est activée, les enfants ne peuvent pas chercher de vidéos par eux-mêmes.

YouTube Kids propose désormais deux choix pour le filtrage des vidéos : Younger (par défaut) et Older. Le premier est pour les plus jeunes, tandis que le second s'adresse aux 8-12 ans, mais c'est aux parents de décider.

Le déploiement a commencé aux États-Unis et il est prévu de l'étendre au reste du monde, sans précision sur le calendrier.