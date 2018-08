YouTube Giving : des outils pour aider à lancer des campagnes de dons

Après les dons aux chaînes en 2014, la plateforme de streaming se lance dans les collectes de fonds et les œuvres caritatives.

Pour le moment en bêta, les outils permettent à des organisations de mettre en place un bouton pour des dons sur leur chaîne. Des youtubeurs peuvent également se regrouper autour d'une même collecte de fonds et aussi envoyer l'argent récupéré via les Super Chat à une organisation à but non lucratif de leur choix.

Comme toujours en pareille situation se pose la question des frais. Durant la phase bêta, YouTube affirme qu'il « couvrira tous les frais de transaction afin que 100 % des dons soient versés à but non lucratif ». Ce qui se passera après la bêta n'est par contre pas précisé.