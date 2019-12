YouTube durcit (enfin) le ton face aux insultes et menaces personnelles

Le service de Google est largement critiqué dans ce domaine, des fustigations ne faisant que croitre avec le temps. Mozilla a même créé un site dédié aux errances de YouTube, pour montrer comment les recommandations finissent toujours par emmener l’internaute vers la violence et la haine.

YouTube réagit donc, via un billet de blog. Toutes les formes de harcèlement ne sont désormais plus tolérées, impliquant les insultes et tout ce qui touche aux menaces personnelles.

« Nous ne permettrons plus les contenus qui insultent avec malveillance quelqu'un sur la base de ses caractéristiques personnelles, comme la race, le genre ou l'orientation sexuelle », déclare ainsi Matt Halprin, à la tête de la division confiance et sécurité.

La nouvelle règle « s’applique à tout le monde, aux individus comme aux créateurs de contenus et aux responsables politiques ». En outre, « les menaces sous-entendues ou implicites seront interdites au même titre que les menaces explicites », y compris « les contenus simulant de la violence envers un individu ou des termes impliquant que des violences physiques pourraient se produire ».

Les vidéos épinglées seront supprimées et les auteurs avertis. En cas de manquement répétés, le compte pourra être bloqué. Les chaines récidivistes verront les contenus supprimés, leurs revenus coupés et jusqu’au compte bloqué également si les manquements se répètent malgré les avertissements.

Autre point intéressant de la mesure, elle s’applique également aux commentaires. Halprin donne une idée de l’ampleur du combat à mener : 16 millions de commentaires ont été supprimés au dernier trimestre, et ce nombre ne peut qu’augmenter avec les nouvelles règles.

On attend désormais de voir l’efficacité de la modération mise en place, car YouTube gagnait petit à petit la réputation d’une zone de far west numérique.