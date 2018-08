Yahoo scanne les emails de ses utilisateurs à des fins publicitaires

La société a publié un communiqué sur le sujet, mais reste vague dans son descriptif : « Nous avons récemment relevé un comportement inhabituel lors de tentatives d’accès à l’appli Air Canada ayant eu lieu entre les 22 et 24 août 2018 ».

1 % des utilisateurs sont concernés, soit environ 20 000 clients. Les profils de ces derniers « ont potentiellement fait l’objet d’un accès non autorisé ». En plus de votre nom, prénom, email et numéro de téléphone, des pirates ont pu accéder à des informations plus sensibles : numéro, date d'expiration et pays de délivrance du passeport, ville de naissance, nationalité, etc.

Les données bancaires sont « chiffrées et stockées conformément aux normes de sécurité établies par le secteur des cartes de paiement » affirme Air Canada, elles ne devraient donc pas avoir fuité.

Les 20 000 personnes concernées sont contactées par la société de transport, qui a procédé à un verrouillage général des comptes par mesure de précaution. Il faudra donc changer votre mot de passe avant de vous connecter.