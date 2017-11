Yahoo (Verizon) ne sait toujours pas comment il s’est fait dérober 3 milliards de comptes

Marissa Mayer, ancienne PDG de Yahoo, s’est exprimée devant le Sénat des États-Unis au sujet de la fuite de données concernant pas moins de 3 milliards de comptes.

« À ce jour, nous n'avons pas été en mesure d'identifier l'intrusion qui a conduit à ce vol [...] nous ne comprenons pas exactement comment l'acte a été perpétré » avoue-t-elle. Si elle n’est plus la directrice de Yahoo, Karen Zacharia (responsable de la sécurité chez Verizon, nouveau propriétaire de Yahoo) n’a pas exprimé de désaccord sur le sujet, selon TechCrunch.

Marissa Mayer en profite pour revenir sur les deux attaques d’envergure dont Yahoo a été victime en 2013 et en 2014 (voir cette actualité). Elle cible directement la Russie pour au moins l’une des deux : « Nous savons maintenant que les agents de renseignement russes et des pirates financés par des États étaient responsables d'attaques très complexes et sophistiquées contre les systèmes de Yahoo ».