Xiaomi transforme sa gamme Redmi en sous-marque à part entière

L'annonce a été faite par Dave Limp à The Verge. Nos confrères en profitent pour rappeler que, au total, plus de 1 500 produits avec l'assistant numérique d'Amazon sont disponibles.

Plus de 28 000 objets connectés de 4 500 fabricants peuvent interagir avec Alexa, avec plus de 70 000 skills ou « compétences ». Toujours selon nos confrères, les derniers chiffres de Google seraient moins importants sur ce point, mais le CES sera sûrement le théâtre de nouvelles annonces au jeu de celui qui en a le plus.

Si Google et Apple ne donnent pas de chiffre précis sur les ventes de produits avec Assistant et de Siri, rappelons que les assistants sont installés par défaut sur les téléphones Android et iOS respectivement. La base d'utilisateurs potentiels est donc très importante… à condition qu'ils franchissent le cap.