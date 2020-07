Xiaomi tire tous azimuts : Redmi 9A/9C, Mi TV Stick, Curved Gaming Monitor, Smart Band 5…

Comme prévu, Xiaomi organisait hier une conférence de presse pour dévoiler ses nouveautés. Il a évidemment été question de smartphones avec les Redmi 9A et 9C d’entrée de gamme, tous les deux avec un écran de 6,53".

Le 9A dispose d’un SoC MediaTek Helio G25, contre un G35 pour le 9C qui a aussi droit au NFC. Le Redmi 9A sera vendu 119,90 euros avec 2 Go de mémoire et 32 Go de stockage, contre 129,90 euros pour le 9C. Ce dernier est aussi disponible avec 3 et 64 Go pour 149,90 euros.

Il n’était pas uniquement question de smartphone. Le bracelet connecté Mi Smart Band 5 était aussi de la partie. Il dispose d’un écran AMOLED de 1,1" avec un capteur PPG (photopléthysmographie) pour le suivi de la fréquence cardiaque. Il sera disponible le 22 juillet, pour 49,90 euros. Une réduction de 15 euros est proposée en cas de précommande.

La gamme de trottinettes électriques se renforce avec les Mi Electric Scooter Pro 2, 1S et Essential. « Conçue pour tous les trajets courts, la Mi Electric Scooter Pro 2 peut atteindre des vitesses de 25 Km/h et couvrir des distances allant jusqu'à 45 km avec une seule charge » pour un poids de 14,2 kg, explique le fabricant.

La Mi Electric Scooter 1S pèse 12,5 kg pour une autonomie de 30 km, tandis que la « Mi Electric Scooter Essential est la petite de la gamme » avec respectivement 12 kg et 20 km.

Les trottinettes seront disponibles à partir de mi-août : 499,99 euros pour la Mi Electric Scooter Pro 2, 449,99 euros pour la Mi Electric Scooter 1S (30 euros de remise en cas de précommande) et 299,99 euros pour la Mi Electric Scooter Essential.

Après ses Mi TV Box, voici la clé HDMI Mi TV Stick sous Android TV. Elle propose une sortie vidéo en 1080p, prend en charge les technologies Dolby Audio et DTS et intègre Chromecast. Elle sera vendue 39,99 euros, avec une promotion à 29,99 euros pour le lancement.

Nous avons aussi un Mi Curved Gaming Monitor 34" au format 21:9 (3 440 x 1 440 pixels) avec un taux de rafraichissement de 144 Hz. Son prix de lancement est de 399,99 euros, puis il passera à 499,99 euros.

Enfin, Xiaomi annonçait ses Mi True Wireless Earphones 2 Basic. Des écouteurs sans fils avec 5 heures d’autonomie et jusqu’à 20h grâce au boîtier de charge livré avec. Ils sont équipés d’une technologie d’atténuation de bruit et vendus à partir de 49,99 euros.