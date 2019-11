L'annonce a été faite par Lei Jun, cofondateur et président du fabricant, comme le rapporte GizmoChina. 2 000 yuans correspondent au cours actuel à 258 euros, via une conversion bête et méchante ne prenant pas en comptes les taxes, la redevance copie privée, etc.

Le dirigeant ajoute que Xiaomi prévoit de lancer pas moins de 10 smartphones 5G l'année prochaine, qui sera pour rappel celle du lancement à grande échelle de cette technologie par les opérateurs, notamment en France.