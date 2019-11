Xiaomi : hausse de 5,5 % des revenus, portés par la vente de 32,1 millions de smartphones

Le fabricant chinois revendique un chiffre d'affaire de 53,661 milliards de yuans (6,9 milliards d'euros environ) au troisième trimestre, contre 50,846 milliards un an auparavant et 51 951 milliards le trimestre précédent. Le bénéfice est de 2,519 milliards de yuans (325 millions d'euros), en hausse de 1,6 % sur un an et 28,8 % sur trois mois.

Dans le détail, le fabricant annonce un chiffre d'affaires de 32,3 milliards de yuans pour ses smartphones, grâce à la vente de 32,1 millions d'unités. La branche des objets connectés grimpe à 15,6 milliards de yuans de revenus.