Xerox veut racheter HP Inc, l'offre avoisinerait les 27 milliards de dollars

L'information a initialement été publiée par le Wall Street Journal. Nos confrères présentaient cette offre comme « une initiative audacieuse qui unirait deux étoiles en déclin ».

Pour rappel, Hewlett-Packard Company (alias HP) s'est scindé en deux en 2014 : Hewlett-Packard Enterprise (serveurs et monde professionnel) d'un côté et HP Inc (imprimantes et ordinateurs) de l'autre.

Il serait question d'un montant de près de 27 milliards de dollars, avec une partie en cash et l'autre en actions. Hier, HP Inc a confirmé avoir reçu une offre de rachat, sans rien dire de plus, si ce n'est qu'elle allait regarder si elle était « dans le meilleur intérêt de tous nos actionnaires ».

Depuis cette annonce, le cours de l'action de HP Inc a grimpé de 6 % (après une pointe à près de 20 %, tandis que celui de Xerox est à plus de 8 %.