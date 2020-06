Xbox Series X : des autocollants pour les jeux optimisés pour la nouvelle console

« Optimized for Xbox Series X » désignera les titres développés spécifiquement pour la console à venir ou ayant été profondément modifiés pour en tirer parti.

Microsoft pousse les avantages offerts par sa Series X (on se demande quand la firme apprendra à se choisir des noms) : des framerates jusqu’à 120 fps, l’absence de temps de chargement grâce à l’architecture Xbox Velocity, le raytracing, etc.

L’autocollant ne renverra bien sûr pas vers une liste spécifique de caractéristiques prises en compte. Certains jeux seront ainsi pensés pour la 4K, d’autres se contenteront du 1080p mais chercheront l’image la plus fluide possible. N’imaginez pas cumuler 4K, raytracing et 120 fps.

Le logo en lui-même est facile à reconnaître, un hexagone vert allongé avec un gros X blanc.

23 jeux sont mentionnés dans le communiqué : Assassin’s Creed Valhalla, Bright Memory Infinite, Call of the Sea , Chivalry 2, Chorus , Cyberpunk 2077, Destiny 2, DiRT 5, FIFA 21, Gears 5, Halo Infinite, Hitman 3, Madden NFL 21, Marvel’s Avengers, Outriders, Scarlet Nexus , Scorn, Second Extinction, The Ascent, The Medium, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, WRC 9 FIA World Rally Championship et Yakuza: Like a Dragon.