Xbox All Access en France, fusion de xCloud dans le Game Pass Ultimate dès septembre

Vantant ses engagements pour la prochaine génération de consoles et de jeux – la production des Xbox One X and Xbox One S All-Digital Edition est stoppée –, Microsoft a lâché quelques informations, dont certaines spécifiques au marché français.

On y apprend ainsi que le crédit/abonnement All Access sera bientôt proposé chez nous, comme on pouvait s'y attendre. Concernant le service de jeu en streaming xCloud, il sera proposé au sein du Game Pass « sans coût supplémentaire, pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate ».

« Lorsque Halo Infinite sortira, vos amis et vous pourrez y jouer ensemble, où que vous alliez et quel que soit l’appareil que vous utilisiez » promet ainsi l'éditeur.

Reste maintenant à découvrir le coût de la Xbox Series X et donc de l'abonnement All Access qui permettra d'accéder à l'ensemble de l'offre. Avant une offre conjointe avec Microsoft 365 ?