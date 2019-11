Xbox : l’importante mise à jour November 2019 est disponible, avec Google Assistant

La console a elle aussi droit à sa November 2019 Update, après Windows 10 (le déploiement a commencé la semaine dernière).

La nouveauté la plus marquante est sans conteste la compatibilité avec Google Assistant. Non pas que le service soit directement intégré dans la console, mais elle devient compatible. Depuis l’application mobile, on pourra donc ajouter la Xbox, qui deviendra alors pilotable à la voix.

Les commandes prises en charge sont les mêmes que pour Alexa : démarrer ou arrêter la console, lancer un jeu, prendre une capture d’écran, enregistrer une vidéo, modifier le volume, etc. Les utilisateurs d’une enceinte connectée compatible pourront s’en servir pour lancer des instructions à la console.

Signalons également l'arrivée du français (France et Canada) pour la dictée vocale, la possibilité de paramétrer une nouvelle installation de la Xbox via l’application Android ou iOS, des paramètres revus pour plus de clarté, le support de 13 nouveaux alphabets pour la création des gamertags ou encore quelques améliorations pour Mixer.

On note aussi l’arrivée de filtres que l’utilisateur peut définir en fonction du contexte : dans les messages reçus, les requêtes de messages, les médias reçus, les médias dans les requêtes de messages, etc.

L’utilisateur pourra ainsi choisir de toujours bloquer les médias dans les requêtes. Les textes ont leurs propres filtres. Par exemple, régler les messages sur « Amical » cachera derrière un message d’avertissement les propos jugés violents, insultants, etc.

Si la console n’a pas encore redémarré pour installer la mise à jour, vous la trouverez dans les paramètres.