L’équipe en charge du projet a procédé à un audit – Key Decision Point-D (KDP-D) – puis a donné son accord pour l’assemblage final de l’avion qui devra dépasser le mur du son.

Elle se réunira de nouveau fin 2020 pour approuver (ou non) un vol en 2021. Il devra non seulement dépasser le mur du son (ce qui n’a plus rien d’exceptionnel), mais surtout le faire silencieusement. La NASA parle ainsi que la X-59 Quiet SuperSonic Technology (QueSST).