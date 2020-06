WWDC : l’application Apple Developers pour macOS, le portail App Store Connect révisé

Apple prépare sa conférence, qui débutera le 22 juin à 19h. Même si l’événement ne sera pas physique, il débutera par la présentation habituelle des nouveautés en approche, surtout logicielles. On y attend notamment les grandes lignes d’iOS 14.

Pour préparer le terrain, Apple a publié quelques améliorations bienvenues. D’abord une arrivée sur macOS de l’application Apple Developers, jusqu’ici curieusement réservée à iOS. Une extension réalisée via Catalyst, avec les mêmes fonctions que la version mobile : sessions techniques, conférence d’ouverture, Platforms State of the Union et autres.

L'application est en anglais et nécessite un compte développeur.

Nouvelle mouture également pour le site App Store Connect, portail d’accès des développeurs à leurs applications pour iOS, macOS, watchOS et tvOS. Ils y gèrent notamment les demandes de validation, le déploiement sur TestFlight pour les phases de tests, les différentes versions, etc.

La nouvelle version s’offre une modernisation de l’interface, se débarrassant des fonds colorés qui le faisaient ressembler à iCloud.com. Surtout, elle est en responsive design, avec enfin une prise en compte des petits écrans.

Ne pas pouvoir utiliser le portail depuis un iPhone était un comble. Une application mobile existe bien, mais elle ne fournit pas toutes les capacités du portail.