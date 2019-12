Wunderlist fermera ses portes le 6 mai 2020

Dans un billet de blog publié hier soir, l’équipe de To Do a annoncé deux étapes marquantes. La fin de Wunderlist est ainsi prévue pour le 6 mai prochain, et il n’est désormais plus possible de créer de compte pour l’ancien service.

Wunderlist a pour rappel été rachetée par Microsoft il y a un peu de plus de quatre ans. Depuis, l’équipe a travaillé sur To Do, une autre application de gestion de listes et de tâches, mise en avant par Microsoft.

L’éditeur de Redmond avait promis que Wunderlist serait maintenu tant que To Do n’aurait pas récupéré au moins toutes les capacités de Wunderlist. Il faut croire que la transition est terminée ou en passe de l’être.

Les utilisateurs de Wunderlist sont invités bien sûr à transiter versTo Do dès que possible, pour ne pas se retrouver dos au mur. Se connecter à To Do proposera d’ailleurs de récupérer automatiquement les informations stockées dans Wunderlist. L’ergonomie est en bonne partie identique.