Wunderlist fermera ses portes dans 15 jours

Le service, qui avait été racheté par Microsoft, envoie des rappels réguliers à ses clients, pour les inciter à passer au nouvel outil maison : To Do. Cela devient urgent à deux semaines de l'échéance.

Dans un email, l'entreprise précise veiller à ce que la transition soit « aussi facile que possible » d'ici là. Il faut disposer d'un compte Microsoft et se connecter à To Do puis à l'outil de « Switch » de Wunderlist.

Dans tous les cas, n'ayez crainte : après le 6 mai « vous pourrez toujours accéder à vos listes et les importer pendant un certain temps » dans Wunderlist. Par contre, « vous ne pourrez pas apporter de modifications à vos listes et tâches existantes, ni en créer de nouvelles ».