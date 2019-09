World of Warcraft Classic : un lancement compliqué, la situation s’améliore

Le jeu, toujours en développement, est une variante en réalité augmentée du titre original. Il ne se joue pas tout à fait avec la même optique, Mojang prévoyant d’ajouter des aventures avec des objectifs particuliers.

La bêta était disponible jusqu’à présent uniquement sur iOS. Depuis peu, les intéressés peuvent s’inscrire via un formulaire pour demander à y participer. L’éditeur prévient d’emblée, les places sont limitées.

Les prérequis techniques ne sont pas bien nombreux : il est simplement demandé d’avoir un appareil équipés d’Android 7. On imagine qu’il faut un certain niveau de puissance pour se lancer, mais on ne sait pas encore lequel.

Mojang n’a toujours pas communiqué sur la date de lancement du jeu en version finale. Une FAQ est disponible avec de nombreuses informations pratiques pour les testeurs.