Word peut désormais traduire 60 langues

Nouvelle build pour les Insider dans le canal rapide. Elle ajoute à Edge une fonction déjà disponible partout ailleurs : couper le son d’un onglet. L’utilisateur pourra le faire de deux façons, soit via clic droit, soit en cliquant directement sur l’icône de haut-parleur.

La préversion introduit également Near Share, pour l’envoi rapides de données aux machines proches. L’option apparaît via le menu de partage d’une application, ou par un clic droit dans l’Explorateur. Les machines doivent doivent être équipées d’une puce Bluetooth, l'émetteur choisissant dans une liste le récepteur. Ce dernier reçoit alors une notification, qui pourra être acceptée ou non.

Entre autres nouveautés, on remarque que le panneau des Paramètres s’étoffe encore, récupérant tout ce qui touche au son. Arrive également une nouvelle option pour limiter la bande passante lors du téléchargement des mises à jour. Contrairement au réglage déjà en place et se concentrant sur les téléchargements en arrière-plan, le nouveau affecte ceux déclenchés par l’utilisateur, notamment quand il vérifie la présence de mises à jour dans Windows Update.

Pour rappel, les préversions actuelles mèneront à la prochaine révision majeure de Windows 10, estampillée 1803. La dernière en date est la 1709, alias Fall Creators Update.