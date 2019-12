Wonder Woman 1984 : Gal Gadot revient dans les années 80, de nouveau pour sauver le monde

Voici le pitch : « Après la Première guerre mondiale, direction les années 80 ! Cette fois, Wonder Woman doit affronter deux nouveaux ennemis, particulièrement redoutables : Max Lord et Cheetah ».

La vidéo est évidemment bourrée d’action et rythmée par une musique emblématique de l'époque. Chris Pine est de retour dans le rôle de de Steve Trevor, Kristen Wiig dans celui de Cheetah, Pedro Pascal dans celui de Max Lord, Robin Wright incarne Antiope et enfin Connie Nielsen Hippolyta..

Le producteur Charles Roven s‘était exprimé sur ce nouvel opus auprès de Vulture : « La réalisatrice Patty Jenkins était déterminée à faire de ce film une autre version de Wonder Woman, mais pas une suite. Et elle tient vraiment la route. L'époque est complètement différente et vous aurez une idée de ce que Diana/Wonder Woman a fait dans les années qui ont suivi le premier film. Mais c'est une histoire complètement différente que nous racontons ».

La sortie dans les salles de cinéma est attendue pour le 3 juin 2020.