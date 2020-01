Withings lance sa montre ScanWatch avec ECG et détection de l’apnée du sommeil

Le fabricant affirme qu’il s’agit de la « seule montre au monde » capable de détecter ces deux pathologies. La montre « offre un dépistage de l’apnée du sommeil grâce à son capteur SpO2 qui mesure le taux de saturation d’oxygène dans le sang au cours de la nuit ».

Côté cardiaque, la ScanWatch « offre une solution non invasive et complète, qui permet à la fois d'être alerté lorsqu'un épisode cardiaque est détecté mais aussi d'enregistrer un ECG de qualité médicale à la demande et d’en partager le tracé à son médecin ». Elle intègre trois électrodes : deux à l’arrière du boîtier et une sur la bague.

La montre est disponible avec un cadran de 38 ou 42 mm, elle est étanche à 50 m, intègre un altimètre, un GPS, propose un indice de forme cardio VO2max et permet le suivi de plus de 30 sports. En plus des aiguilles pour l’heure, elle dispose d’un écran PMOLED pour les notifications de santé.

Elle est en attente de « la validation CE medical » et sera disponible durant le second trimestre 2020, à partir de 249,95 euros en 38 mm et 299,95 euros en 42 mm.