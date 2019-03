Wireless Display sur Xbox One : un mode basse latence pour favoriser le streaming de jeux

C'est en tout cas ce que pense savoir Business Insider, qui précise que le géant du Net aurait demandé aux personnes concernées de trouver d'autres projets sur lesquels travailler.

Nos confrères pensent qu'il est peu probable que Google délaisse complètement les ordinateurs portables, mais plutôt qu'il s'appuie davantage sur des partenaires pour leur conception.

On se demande ce qu'il adviendra des Pixel Slate et Pixelbook, guère encensés par les critiques et plébiscités par les utilisateurs.