Wine est disponible en version 5.0, avec la prise en charge de plusieurs écrans et Vulkan 1.1

Un an après la version 4.0, le service permettant de faire fonctionner des applications Windows sous plusieurs systèmes, dont Linux et macOS, revient en version 5.0.

Cette mouture de Wine, acronyme récursif de « Wine Is Not an Emulator », apporte pas moins de 7 500 changements selon l’équipe en charge du projet.

Parmi les points saillants : la prise en charge de Vulkan 1.1 et des écrans multiples. Les notes de versions détaillées se trouvent par ici.

Les sources de Wine 5.0 sont disponibles, mais pas encore les binaires qui sont en cours de préparation. Ils seront mis en ligne dans la section Download du site officiel.