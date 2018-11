Windows Template Studio 2.5 devient compatible avec Visual Studio 2019

Le kit permet pour rappel de créer plus facilement des applications UWP (Universal Windows Platform) en proposant des modèles et en guidant le développeur. Il avance d’ailleurs rapidement, puisque la version 1.0 ne date que de l’année dernière.

La nouvelle version du Studio commence par ajouter le support de Visual Studio 2019. Même si cette mouture de l’environnement de développement n’est pas encore sortie, elle est presque finalisée et est disponible pour test.

Le kit améliore également son temps de lancement, en classant les modèles par plateformes et langages. Le développeur sera en outre mieux guidé sur les fonctions Suspend et Resume qui permettent, comme on s’en doute, de suspendre l’état d’une application et le reprendre par la suite.

Outre d’inévitables corrections de bug, la version 2.5 renforce aussi ses guides sur le Fluent Design System. Un bon point puisque la dernière version du SDK Windows contient WinUI, qui permet l’utilisation des nouveaux éléments d’interface dans tous les versions de Windows 10 depuis l’Anniversary Update.

Tant qu’à y être, l’éditeur fournit quelques indications sur les nouveautés qui attendent les prochaines versions : support des projets multiples au sein d’une même solution, modèles de barres de menus, Identity Login, amélioration du support de Visual Studio 2019, page Adaptive Grid et fonctionnalités Azure.