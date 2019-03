Windows Store : jusqu'à 95 % des revenus pour les éditeurs tiers

Cette version Lite reprend les grandes lignes de la Versa classique, mais en étant vendue 40 euros de moins. Si les notifications, le suivi des pas, des calories, du sommeil et des exercices sont toujours disponibles, plusieurs concessions ont donc été faites.

Les étages gravis, les longueurs de natation en bassin, les exercices à l'écran, le paiement sans contact et la possibilité de stocker plus de 300 morceaux de musique sont aux abonnés absents. Un comparatif des deux versions est disponible par ici.

Le fabricant lance également deux bracelets connectés pour suivre votre activité au quotidien : les Inspire et Inspire HR avec cardiofréquencemètre en plus pour le second. Ils sont respectivement en précommande pour 69,95 et 99,95 euros.

Enfin, Fitbit présente un bracelet connecté pour les enfants à partir de 6 ans : Ace 2. Il est coloré, étanche, résistant aux chocs (dans une certaine mesure) et dispose d'une autonomie de cinq jours. Le but est « d'aider les enfants de plus de six ans à adopter des habitudes saines dès le plus jeune âge ».