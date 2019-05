Windows Hello est désormais certifié FIDO2

Le système est déjà utilisé pour une connexion sans mot de passe via Edge et Firefox, d'autres devant suivre dans les mois à venir. Cette certification n'est donc qu'une formalité permettant à Microsoft de confirmer qu'il respecte le standard.

Comme nous l'évoquions récemment, la May 2019 Update de Windows 10 apporte quelques nouveautés comme la gestion des clés FIDO2 et la connexion à des comptes Microsoft sans mot de passe.

Mais il est toujours impossible de les utiliser pour se connecter à l'OS. Seules une procédure via une clé FIDO classique et Azure AD ou l'application de Yubico via des mots de passe à usage unique permettent de le faire.