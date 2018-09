Windows 7 n'aura plus de support technique au-delà du 14 janvier 2020

L'agence gouvernementale spécialisée dans les nouvelles technologies à usage militaire explique que cet argent servira à développer les projets (nouveaux et existants) de son programme « AI Next ».

Steven Walker, directeur de la Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa), donne sa vision de l'IA : « Aujourd'hui, les machines manquent de capacités de raisonnement contextuel et leur entraînement doit couvrir toutes les éventualités, ce qui est non seulement coûteux, mais finalement impossible ».

Le but d'AI Next est donc de « voir comment les machines pourraient acquérir des capacités de communication et de raisonnement de type humain, avec la possibilité de reconnaître et s'adapter à de nouvelles situations ».