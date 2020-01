Windows 7 : Chrome et le nouvel Edge seront supportées pendant 18 mois

La question était clairement sur le tapis et a maintenant sa réponse : les deux navigateur bénéficieront d’un support allongé de 18 mois sur le système.

Windows 7 recevra ce soir ses derniers correctifs avec le Patch Tuesday de janvier. Après quoi, comme nous l’avons expliqué récemment, il sera laissé à « l’abandon ». Sans rustines pour les failles de sécurité, son utilisation deviendra dangereuse.

Google et Microsoft supporteront respectivement Chrome et Edge sur la plateforme pendant un délai normalement suffisant pour laisser à tout le monde le temps de migrer, Windows 10 étant l’option la plus simple. Pour rappel, le nouvel Edge sera disponible demain en version finale.

Cependant, même si un navigateur à jour est un maillon essentiel de la chaine de sécurité lors de la navigation, il ne saurait remplacer les correctifs de sécurité absents. Les failles de Windows 7 ne pourront être compensées par un navigateur, quel qu’il soit. L’exploitation active de brèches et les sites capables d’en tirer partie ne sont qu’une question de temps.

On attend maintenant que les autres éditeurs, particulièrement Mozilla, annoncent leurs intentions. Dans le cas de Brave, Opera ou encore Vivaldi, la porte leur est grande ouverte pour un support identique puisqu’ils sont basés eux aussi sur Chromium.