Windows 10 October 2018 : résumé des nouveautés pour l'accessibilité

Maintenant que l’October 2018 Update commence son déploiement progressif chez les utilisateurs, Microsoft se penche sur l’accessibilité, pour en résumer les nouveautés dans un billet de blog.

La mise à jour permet ainsi d’ajuster la taille du texte sans toucher à l’échelle globale de l’interface (DPI), les deux pouvant quand même être utilisés en conjonction si nécessaire.

La loupe évolue également avec deux nouvelles options. La première laisse le curseur de la souris centré sur l’écran pour ne pas le perdre, l’autre d’incrémenter le grossissement de 5 ou 10 %.

Le narrateur, toujours amélioré à chaque mise à jour de Windows 10, repart lui aussi pour un tour : Démarrage rapide au lancement pour proposer d’en apprendre le b.a.-ba, nouvelle disposition du clavier se voulant plus naturelle, recherche de mots particuliers, liste d’éléments sur une page web (titres, liens, etc.) et prise en charge des boîtes de dialogue.

Edge n’échappe pas au traitement, avec l’ajout de couleurs Irlen pour faciliter le mode lecture chez certains utilisateurs, le mode lecture se concentrant sur la ligne ou le paragraphe en cours de lecture, ou encore la recherche de définition en cas de mots inconnus.