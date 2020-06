Windows 10 May 2020 Update : les fonctions supprimées ou abandonnées

Chaque version majeure de Windows 10 est l’occasion pour Microsoft de faire un brin de ménage. Deux listes sont alors fournies : les fonctions abandonnées, et celles qui l’étaient depuis un moment et sont alors supprimées.

Parmi les premières, on trouve l’ancien Edge, les disques dynamiques et le Companion Device Framework. Ces éléments ne feront donc plus l'objet d'aucun développement.

Dans les secondes, et en dépit d’une nouvelle version de l'application, Cortana est amputé de nombreuses compétences (skills) grand public, notamment tout ce qui touche à la musique et la maison connectée. Windows To Go (création d’un espace de travail Windows sur une clé USB), les forfaits mobiles et l’application Messages sont également supprimés.