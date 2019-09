Windows 10 est sur 900 millions de machines, en piste pour le milliard en 2020

Le géant du Net explique que ce programme vise à garantir « que les produits à commandes vocales offrent aux clients du choix et de la flexibilité via de multiples services vocaux interopérables ».

Pour cela, « l'initiative repose sur la conviction partagée que les services vocaux devraient fonctionner les uns avec les autres de manière transparente sur un même appareil, et que les produits activés par la voix devraient être conçus pour prendre en charge plusieurs "wake words" simultanément ».

Pour simplifier, il s'agit d'intégrer plusieurs assistants numériques, chacun avec leurs propres mots clés. C'est déjà le cas sur les Freebox Delta, SFR Box 8 et Djingo d'Orange pour ne citer que ces trois-là, avec Alexa en plus de l'assistant maison.

Les trois fournisseurs d'accès sont d'ailleurs cités en exemple, aux côtés d'autres partenaires comme Baidu, BMW, Microsoft, Salesforce, Sonos, Spotify, Tencent et Verizon. Les deux plus grands absents sont évidemment Google (Assistant) et Apple (Siri). Samsung n'a pas non plus rejoint l'alliance.

La Voice Interoperability Initiative met en avant quatre « priorités » :