Windows 10 20H2 : première préversion, le nouvel Edge désormais intégré

Microsoft a publié hier soir la première build de la branche 20H2 pour les testeurs du programme Windows Insider. Estampillée 19042.330, elle ne présente pas un grand nombre de nouveautés.

Et pour cause : cette version sera à l’actuelle 2004 (20H1) ce que la 1909 fut à la 1903. Microsoft avait nié vouloir établir ce type de cycle, mais c’est bien ce qui se profile : une version printanière conséquente avec nombre de changements, une automnale centrée sur la fiabilité, les optimisations, les corrections et quelques apports mineurs.

On ne trouve d’ailleurs dans la préversion qu’une seule nouveauté : le nouvel Edge, plus si nouveau depuis sa disponibilité le 15 janvier. Le numéro de build illustre d’ailleurs le peu de changements internes entre les deux versions semestrielles : 19041.330 actuellement, contre 19042.330 pour cette preview.

Microsoft revoit également sa manière de nommer les versions de Windows 10. Chacune peut être identifiée de quatre manières : son numéro de build, son nom de code, son numéro de version et son nom commercial.

Le numéro de version va disparaître. La 20H2 sera ainsi à la fois le nom de code et le numéro de version de la prochaine mise à jour. Microsoft a cependant confirmé qu’elle aurait quand même un nom commercial, comme toutes les suivantes. Un peu de simplification ne pouvait pas faire de mal.