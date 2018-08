Windows 10 : une liste de souhaits dans le Store

Comme promis, le géant du Net a mis en ligne son rapport sur la publicité à caractère politique diffusée sur Google, mais il ne remonte que jusqu'au 31 mai 2018.

Une vue d'ensemble permet de se faire une première image du paysage. La Floride explose les compteurs avec plus de 1,1 million de dollars, suivi par le Tennessee (593 200 dollars) et l'Ohio (550 700 dollars).

À l'échelle nationale, le Trump Make America Great Again Committee du président est de loin le premier annonceur avec 629 500 dollars. Le second (One Nation) est à 440 300 dollars, les autres sont en dessous de 350 000 dollars.