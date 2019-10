Windows 10 : nouvelles mises à jour... et nouveaux problèmes chez certains

Il y a quelques jours, CNet et SquareTrade ont diffusé en direct une machine pliant et dépliant le smartphone à la chaîne. But de l'opération, vérifier la solidité de la charnière et les affirmations du fabricant. Ce dernier annonce que le Galaxy Fold serait capable de tenir 200 000 opérations du genre.

Nos confrères ne sont pas arrivés au même résultat sur leur exemplaire, dont une moitié d'écran a rendu l'âme peu avant les 120 000 ouvertures et fermetures. CNet précise à juste titre à la fin de son article qu'il ne s'agit pas d'un test en conditions réelles : personne ne va ouvrir et fermer son smartphone de manière continue pendant des heures.

CNet n'obtient donc que 60 % du chiffre avancé par Samsung lors de ses propres tests… dont les conditions sont bien différentes de celles de CNet. Comme l'explique The Next Web, la machine utilisée par Samsung semble plus douce et lente que celle de CNet.

Dans tous les cas, il est presque impossible d'en déduire la robustesse dans le temps de la charnière du Galaxy Fold. Avec un peu moins de 120 000 ouvertures-fermetures, nos confrères estiment la durée de vie à trois ans environ. Un chiffre assez faible (rapporté à son tarif de 2 000 euros) s'il devait être confirmé lors de l'utilisation en conditions classiques.