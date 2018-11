Windows 10 : nouveaux problèmes connus pour l'October 2018 Update

Avec cette mise à jour, lorsque la batterie passera sous les 10 %, le mode économie d'énergie sera activé automatiquement. La montre n'affichera alors plus que l'heure.

De plus, à partir de 30 minutes d'inactivité, elle passera automatiquement en veille profonde. Google explique aussi que vous pourrez reprendre les applications comme vous les aviez laissées. Enfin, il sera possible de la redémarrer ou l'éteindre plus simplement.

Cette mise à jour sera déployée au cours « des prochains mois », sans plus de précision sur les modèles éligibles.