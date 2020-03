Windows 10 : nouveaux menu Démarrer et Explorateur en préparation

Dans une vidéo publiée sur Instagram, Panos Panay, responsable Windows chez Microsoft, montre les changements d’interface prévus dans Windows 10, alors que le travail de rapprochement avec 10X se poursuit.

On y aperçoit notamment un nouveau Démarrer, au look sensiblement plus cohérent qu’actuellement et s’appuyant sur les nouveaux jeux d’icônes pour Office 365 et les applications intégrées dans Windows. Les tuiles récupèrent notamment le thème clair ou sombre, se débarrassant de la couleur dominante de l’icône pour remplir leur fond.

On peut voir également le nouvel Explorateur, dont la modernisation est attendue depuis longtemps. L’apparence en est nettement modernisée, avec une zone latérale gauche légèrement transparente comme la plupart des applications récentes pour Windows 10, des contrôles plus visibles, au détriment – c’était à prévoir – d’une densité d’informations en baisse.

Ces changements ne sont pas présents pour la mise à jour 2004, désormais imminente. On ne sait pas encore ce que prépare Microsoft pour l’automne. Certains estiment que l’éditeur restera sur le rythme de l’année dernière, avec une version semestrielle se concentrant sur les performances et la fiabilité. Ce qui reporterait à 2021 l’arrivée de ces nouveautés.