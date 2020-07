Windows 10 : nombreuses nouveautés dans la préversion 20161, dont le menu Démarrer révisé

En révélant ses nouvelles icônes « Fluent » – en cours de déploiement – Microsoft avait montré au passage ce qui attendait le menu Démarrer : une suppression des couleurs de fonds pour se caler sur l’aspect clair ou sombre du thème, pour un ensemble uniforme.

Ce changement est présent dans la nouvelle build 20161 apparue hier soir dans le canal Dev. Microsoft publie dans son billet de blog plusieurs exemples. Il est probable que le changement sera apprécié, car il en finit avec les gros carrés de couleur pleine.

Le Alt+Tab du système prend également en charge les onglets ouverts dans Edge. Pas sûr cette fois que le changement plaise à tout le monde, car la vue multitâche se révèle déjà parfois encombrée par les autres applications. Ce comportement peut se désactiver dans Paramètres > Système > Multitâche. La fonction requiert qu’un canal Canary ou Dev du navigateur soit installé.

La barre des tâches s’adaptera en outre aux nouveaux utilisateurs en changeant son contenu, selon certains paramètres. Si l’utilisateur a déclaré un smartphone Android, l’Assistant téléphone sera automatiquement épinglé. Si un compte Xbox Live a été détecté, l’application idoine sera présente.

Une manière de mieux « accueillir » les nouveaux venus avec une barre plus proche de ce qui semble être leurs besoins. Cette « Programmable Taskbar » ne sera utilisée que pour les nouvelles sessions. S’agissant d’une idée pour l’instant un peu brute, son comportement devrait évoluer fortement avec les retours des testeurs.

Les notifications évoluent elles aussi : l’icône de l’application émettrice est présente en haut à gauche, la flèche est remplacée par une croix de fermeture et l’Assistant concentration ne créera plus de notifications et de résumé. Un comportement modifiable dans les paramètres.

Les Paramètres, justement, sont encore une fois enrichis. Les informations système sont maintenant plus nombreuses et copiables. La zone sécurité de la même page a été nettoyée et renvoie maintenant vers Sécurité Windows. Certaines informations manquantes, que l’on trouvait dans l’ancien panneau de configuration, ont été importées (il était temps).

Enfin, les portables 2-en-1 ont un nouveau comportement par défaut en cas de détachement du clavier. Plutôt que de poser la question de quoi faire à l’utilisateur, Windows bascule automatiquement en mode tablette. Ce changement peut être modifié dans Paramètres > Système > Tablette.

Rappelons que le canal Dev, en vertu des changements récents, est maintenant une marmite dans laquelle Microsoft prépare ses nouveautés. Le canal Bêta s’occupant actuellement de la mise à jour 20H2 (qui contient surtout des corrections et optimisations), il ne faut pas attendre ces nouveautés avant la 21H1 au minimum.