Windows 10 : Microsoft liste les problèmes bloquant l’installation de la May 2020 Update

La version Mai 2020, dont le déploiement a commencé récemment, contient actuellement une liste de 11 problèmes connus, certains plus pénibles que d'autres.

Plus de VRR sur les GPU Intel en cas de jeu DirectX 9, difficultés à se connecter à plus d’un appareil Bluetooth, problèmes avec les pilotes audio de Connexant, erreurs à la connexion/déconnexion d’un dock Thunderbolt, perte du contrôle de la souris dans les applications et jeux se servant de GameInput Redistributable…

Ces problèmes sont intermittents et dépendent fortement des configurations matérielles rencontrées. 9 des 11 problèmes bloquent actuellement l’installation de la version Mai 2020 dans Windows Update.

Dans ces cas, Microsoft recommande d’ailleurs de ne surtout pas forcer la mise à jour via l’outil Media Creation Tool. Comme expliqué tout récemment, Windows Update signale maintenant quand un problème bloque la mise à jour du système. Passer outre expose donc à un mauvais fonctionnement de la machine.