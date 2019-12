Windows 10 : les utilisateurs de la version 1809 commencent leur migration vers la 1909

Avec le roulement actuel, un utilisateur peut repousser une mise à jour semestrielle pendant un an. Chacun étant supportée pour 18 mois, Windows détecte quand la version en cours n’a plus que six mois ou moins de support technique.

À ce moment, la dernière version semestrielle est automatiquement téléchargée et proposée à l’installation, pour que le support ne soit pas interrompue.

Maintenant que la 1909 (November 2019 Update) est disponible depuis plusieurs semaines, le tapis roulant se met en marche pour les machines encore équipées de la mouture 1809.

C’est la première phase du déploiement automatique. Votre machine ne vous signalera pas forcément le changement aujourd’hui ou demain, la transition prenant quelques semaines.

Si vous faites partie des concernés, votre Windows absorbera donc deux mises à jour majeures d’un coup. La dernière ne comportait que peu de nouveautés, mais la May 2019 Update en contenait une très grande liste.