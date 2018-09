Windows 10 : la version 1809 s'appellera bien October 2018

Microsoft semble avoir enfin trouvé une nomenclature cohérente pour ses mises à jour semestrielles de Windows 10. La prochaine évolution du système, que l’on connaissait simplement comme la version 1809, s’appellera ainsi October 2018.

Ce nom circulait depuis quelques semaines et laissait présager un roulement pour les prochaines moutures. Les deux prochaines pourraient donc s’appeler April 2019 et October 2019, avec un bénéfice certain : savoir de quoi l’on parle.

Microsoft s’était en effet employé jusqu’ici à chercher à nommer de manière unique chaque évolution, avec l’Anniversary Update, la Creators Update, la Fall Creators Update. La dernière, l’April Update, montrait déjà un peu de sobriété. On finissait par ne plus très bien savoir dans quel ordre elles étaient sorties.

Nous aurons bien sûr l’occasion de revenir prochainement sur les nouveautés de cette mise à jour October 2018.