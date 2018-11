Windows 10 : la version 17763.167 va corriger de nombreux bugs de l'October 2018 Update

Nouvelles fonctionnalités pour OneDrive et OneDrive for Business, qui décidément n’arrêtent plus depuis quelques semaines.

La version Business pour Android récupère ainsi à son tour la fonction Camera Upload, qui permet tout simplement le chargement automatique des photos du smartphone dans le stockage distant. Cette capacité existe depuis des années dans la version classique.

Pour rappel d’ailleurs, la synchronisation des photos s’organise différemment depuis quelques mois. Au lieu d’envoyer toutes les images (et vidéos), OneDrive les organise dans des dossiers et sous-dossiers pour les années et les mois.

Le partage de fichiers va également se renforcer nettement avec des options bienvenues. Par exemple, on pourra partager un document Word, autorisant sa lecture, mais pas son téléchargement. De même, on pourra bloquer la création de copies, le copier/coller depuis le document vers une destination ou encore l’impression.

Enfin, du mieux pour MyAnalytics, avec des statistiques se voulant plus fiables. Tout particulièrement le compteur de vues pour les documents.

Ces améliorations sont censées être déployées avant la fin du mois. Il ne reste que trois jours avant décembre, on imagine donc que c’est pour très bientôt.