Windows 10 : la préversion 19541 ouvre en douceur l’année 2020

Maintenant que les fêtes de fin d’année sont passées, les builds de la branche rapide reprennent. La première de 2020 apporte quelques améliorations, sans grande nouveautés.

Microsoft continue ainsi le renouvellement progressif de la signalétique et des icônes. Celle relative à une géolocalisation active a donc été remaniée et se veut plus claire. Elle s’affiche pour rappel à droite de la barre des tâches quand une application s’en sert. Comme pour le micro, il suffit de cliquer dessus pour savoir laquelle (ou lesquelles).

Le gestionnaire des tâches affiche également sur quelle architecture se repose un service ou un programme. Un ajout tardif qui a moins de sens, le x64 étant la norme dans l’immense majorité des cas.

On notera enfin le retour, dans l’application Cortana, de certaines capacités simples qui avaient disparu. Par exemple, la commande vocale pour demander le lancement d’un minuteur, des questions simples de culture générale, des rappels ou même des plaisanteries.

Signalons qu’avec le changement récent qu’avec la nouvelle organisation des canaux de développement, on ne peut plus dire avec certitude dans quelle version ces nouveautés apparaîtront. Il reste du temps pour la future mouture 2004, ce qui expliquerait le ralentissement actuel des nouvelles fonctions, mais il faudra attendre la prochaine version du canal lent pour le savoir.

Pour rappel, n’importe quel utilisateur peut s’inscrire dans le programme Windows Insider depuis Paramètres > Mise à jour et sécurité. Il n’est recommandé de le faire sur une machine de production.