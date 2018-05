Windows 10 : la préversion 17672 isole les antivirus

Comme prévu, le nouveau smartphone a été dévoilé hier soir. Il dispose d'un écran AMOLED de 6,28 pouces (2 280 x 1 080 pixels) avec une encoche sur la partie supérieure (« notch »). Il est animé par un Snapdragon 845 épaulé par 6 ou 8 Go de mémoire vive et 64 à 256 Go de stockage UFS 2.1.

Il propose un port USB Type-C, des capteurs optiques Sony IMX 519 et IMX 376K à l'arrière et IMX 371 à l'avant, un capteur d'empreintes digitales et le déverrouillage par reconnaissance faciale. Le smartphone est « étanche dans certaines conditions » : il peut « résister à une chute dans l'évier ou à un verre d'eau renversé. Mais n'allez pas non plus lui faire faire des plongeons » explique le fabricant.

Il est livré avec une version d'OxygenOS basée sur Android Oreo. Il est disponible en précommande à partir de 519 euros avec 64 Go de stockage et 6 Go de mémoire vive. Comptez 619 euros pour la version avec respectivement 256 et 8 Go. La disponibilité est prévue pour le 23 mai.

Le fabricant en profite pour présenter les Bullets Wireless, des écouteurs intra sans fil. Ils sont équipés d'une charge rapide permettant d'obtenir jusqu'à 5h d'autonomie en 10 minutes.

Le dos des écouteurs est aimanté et il suffit de les rassembler pour les éteindre automatiquement. Enfin, ils sont compatibles avec Google Assistant. S'ils fonctionnent évidemment avec le OnePlus 6, les Bullets Wireless ne sont pas exclusifs à ce smartphone.

Ils seront disponibles à partir du 5 juin pour 69 euros.