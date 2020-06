Windows 10 : la mise à jour Mai 2020 casse le Redémarrage à zéro

La fonction est apparue avec la version 1903 du système. Très utile, elle permet de remettre un système à son état d’origine, sans effacer les données personnelles. Sur un ordinateur portable par exemple, elle réinitialise Windows en supprimant les programmes – souvent nombreux – ajoutés par les constructeurs.

On la trouve dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Sécurité > Performances et intégrité de l’appareil. Normalement, on peut cliquer sur « Informations supplémentaires » et lancer la procédure si on le souhaite.

La version Mai 2020 de Windows (2004) casse cependant la fonction. Cliquer sur le lien renvoie… vers une page web de support technique expliquant globalement l’intérêt de cette section dans les Paramètres, comme relevé par Techdows.

Le plus agaçant dans ce constat est que le bug était connu de nombreux testeurs depuis l’année dernière, et signalés à de nombreuses reprises dans le Hub dédié. Après plusieurs mises à jour semestrielles trop peu testées, Microsoft avait promis que ce genre de problème ne se renouvèlerait pas, et que de nouveaux algorithmes permettraient de ne plus rien rater des signalements.

Ce souci n’est toujours pas listé dans la page des problèmes connus. Cela étant, cette liste contient surtout les cas pouvant bloquer l’installation de la mise à jour. Que le Redémarrage à zéro ne fonctionne pas est pénible, mais il ne s’agit pas d’une incompatibilité bloquante.

On s’étonne quand même qu’un problème aussi important n’ait pas été réglé durant la phase de test, la plus longue pour une version semestrielle depuis l’arrivée de Windows 10.