Windows 10 : la build 19536 inaugure la branche 20H2, les pilotes à part dans Windows Update

En novembre, Microsoft avait annoncé un changement important dans la manière dont les préversions de Windows 10 seraient distribuées.

Le canal rapide serait ainsi dévolu à la branche active de développement et le canal lent aux finitions de la version semestrielle à venir. Un changement simple et qui apporte en clarté. Puisque la version 2004 (branche 20H1) est dans le canal lent depuis peu, il est temps pour le canal rapide de passer à la suite.

La nouvelle préversion 19536 ouvre donc les hostilités pour ce qui sera la version du deuxième semestre 2020. Contrairement à ce que l’on a pu voir jusqu’à présent, elle ne contient pas que des changements sous le capot.

Elle propose ainsi un changement qui devrait ravir les utilisateurs : le rassemblement des mises à jour de pilotes dans une rubrique « Mise à jour optionnelles », la même qui contiendra les versions semestrielles et les autres mises à jour ne contenant pas de correctifs de sécurité.

Ce changement était attendu de longue date. Les pilotes peuvent être des composants sensibles, et Windows Update pouvait décider de remplacer un pilote qui, sans être le plus récent, fonctionnait mieux que celui envoyé sous forme de mise à jour. Le niveau de choix augmentera donc, ce qui n’est jamais un mal.

Outre des améliorations liées à la langue coréenne, la configuration d’un nouvel appareil prendra directement en compte la jonction à un groupe familial. Pour des parents par exemple, cela signifie une configuration avant même d’arriver sur le bureau de Windows 10, donc l’application des règles définies précédemment : temps d’écran limité, filtres de contenu, blocage des achats, calendrier partagés, etc.

Notez que cet écran n’apparaît que pendant la configuration initiale de Windows 10. Microsoft ne distribuant pas d’images ISO pour cette build, les testeurs ne verront ce paramétrage qu’en cas de réinitialisation du système.

L’application Votre téléphone fait également un bond en avant. La vue Photos est ainsi entièrement remaniée, affichant une grille plus simple à utiliser et surtout un affichage beaucoup plus rapide. Le partage d’écran supporte en outre le stylet (donc les dessins et l’écriture manuscrite).

Pour rappel, la participation au programme de test Windows Insider est ouverte à tout le monde. Il suffit de se rendre dans les Paramètres du système, puis Mise à jour et sécurité > Programme Windows Insider.

Dans le cas du canal rapide cependant, surtout en début de cycle, il est recommandé de ne lancer les tests que sur une machine n’étant pas utilisée quotidiennement. Les bugs et autres incompatibilités peuvent être particulièrement nombreux.