Windows 10 : la branche 19H2 dans le canal lent, une simple évolution qualitative

Google a publié hier soir un site officiel pour son futur système d’exploitation Fuchsia.

Dans sa forme actuelle, ce site n’est surtout qu’une version « propre » du dépôt Google Source qui existait déjà. On y retrouve ainsi la documentation que l’on connaissait pour les développeurs, mais rien de plus pour l’instant.

Si l’on n’apprend donc rien de plus, le site pourrait témoigner d’une éventuelle prochaine communication plus importante autour du projet : ses tenants et aboutissants, ses particularités, ses ambitions, comment il se placera face à Android et Chrome OS, etc.

Car contrairement à ces deux produits, Fuchsia ne repose pas sur un noyau Linux, mais sur Zircon. Ce micro-noyau est un dérivé de LK (Little Kernel), à la base conçu pour les systèmes embarqués. Fuchsia, lui, semble être taillé pour à peu près tous les types de terminaux.