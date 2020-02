Wiko View4 (Lite) : Android 10, écran de 6,52" et 32/64 Go de stockage, dès 129 euros

L’annulation du MWC de Barcelone n’empêche évidemment pas les constructeurs d’annoncer leurs nouveautés. C’est le cas de Wiko avec les View4, attendu en mars, et View4 Lite (avril).

Les deux partagent une partie de leurs caractéristiques techniques : écran HD+ de 6,52", SoC Mediatek A25 (huit cœurs, jusqu’à 1,8 GHz), trois caméras à l'arrière (12, 5 et 2 Mpixels) et Android 10.

Le View4 se place au-dessus de la version Lite sur plusieurs points : 3 Go de mémoire et 64 Go de stockage, contre respectivement 2 et 32 Go, avec un lecteur de cartes microSD (jusqu’à 256 Go) dans les deux cas.

La batterie passe de 4 000 à 5 000 mAh et la caméra frontale de 5 à 8 Mpixels. Le View4 sera vendu 169 euros, contre 129 euros pour le View4 Lite.

Dommage par contre qu’aucun des deux ne dispose de lecteur d’empreintes digitales.