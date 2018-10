Wikipédia : 9 millions de liens cassés renvoient vers l'Internet Archive

Lancée en bêta début septembre, cette mise à jour de l'interface d'administration est désormais disponible en version finale. Les changements apportés sont les mêmes que ceux que déjà évoqués.

Ainsi, il est maintenant possible de définir une « surprovision » supplémentaire en SSD pour optimiser leur durée de vie, restaurer un snapshot à partir d'une réplication à distance, configurer et convertir des volumes flexibles, etc.

Sur Mac, vous pouvez utiliser Time Machine depuis macOS High Sierra 10.13.4 (ou plus récent) via les dossiers partagés Samba, tandis que les NAS équipés des processeurs AnnapurnaLabs prennent en charge Réseau et Commutateur virtuel.

Enfin, le nouveau centre de notification est disponible, de même que l'application Security Counselor vérifiant la sécurité de votre NAS et proposant des recommandations le cas échéant. Les notes de version détaillées se trouvent par ici.